Кулеба провел встречу со спецпредставителем Китая: что обсудили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем Китая по европейским делам У Хунбо. Встреча прошла на саммите в Хорватии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter министра.

"Провел встречу со специальным представителем правительства Китая по европейским делам У Хунбо на полях Дубровницкого форума в Хорватии. Я проинформировал спецпредставителя о состоявшемся в Швейцарии первом саммите мира" , - рассказал он.

Они, по словам министра, обменялись мнениями о дальнейших усилиях по восстановлению справедливого и продолжительного мира в Украине, основанного на уважении Устава ООН и международного права.