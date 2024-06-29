Российские войска обстреляли Донецкую область: есть убитые и раненые
29 июня три человека погибли и четыре ранены в результате утренних обстрелов Донетчины со стороны российских войск, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Донецкая ОВА.
Уточняется, что в Лиманской громаде под обстрел попали два поселения: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском - ранили одного человека.
В Нью-Йорке Торецкой громады ранены 2 человека, еще 1 человек ранен в Кураховке.
Напомним:
Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк Донецкой области, в результате чего 4 человека погибли, еще трое мирных жителей получили ранения, в том числе 8-летняя девочка.