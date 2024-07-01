Турция, Болгария и Румыния начали разминировать Черное море

Турция, Румыния и Болгария в понедельник, 1 июля, начали совместные противоминные операции в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Инициатива под руководством Стамбула – первая крупная совместная акция черноморских стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в некоторых районах Черного моря в результате войны.

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами в Черном море 11 января этого года.

В правительстве Болгарии подчеркивали, что деятельность группы не будет направлена против любой другой страны, а операция по разминированию Черного моря, как ожидается, поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.

Россия и Украина являются ключевыми производителями зерна, и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов.

В прошлом году Киев запустил собственный черноморский экспортный маршрут после того, как развалилось соглашение о безопасном коридоре, поддержанное Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Это успешно стимулировало экспорт и помогло экономике расти быстрее, чем прогнозировалось, но маршрут остается рискованным.

Украина экспортировала 37,4 миллиона тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и порта "Южный" с момента открытия морского коридора в августе 2023 года, сообщило на прошлой неделе Министерство инфраструктуры Украины.

Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО. Однако их судоходные силы управляются за пределами НАТО, отчасти для того, чтобы избежать эскалации в отношениях с Россией.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

В октябре прошлого года впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин.