В ВСУ прокомментировали возможное получение систем Patriot от Израиля

Украине требуются любые системы противовоздушной обороны для отражения российских атак. Так спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал информацию издания Financial Times о том, что Израиль может передать Киеву системы Patriot, которые считаются устаревшими, сообщает Лига.net.

"О количестве и модификации мне сложно сказать, поскольку мы работаем уже непосредственно с тем, что нам передадут. За это отвечают другие люди" , — сказал Евлаш.

Он отметил, что Украина уже работает с системами ПВО Hawk, которые тоже не новые и являются предшественниками Patriot.

"Они достаточно эффективно сейчас себя зарекомендовали и эффективно противостоят российским и ракетам, и беспилотным летательным аппаратам. Поэтому нам важны любые системы, которые нам предоставили партнеры, которые нам могут помочь отбивать воздушные удары, и отпугнуть российскую армейскую и тактическую авиацию" , – сказал спикер ВС.

Он констатировал, что Украина "остро" нуждается в системах ПВО и ракетах к ним, а вся помощь от партнеров координируется.

27 июня FT писало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву в восемь батарей противовоздушной обороны Patriot. Соглашение еще не завершено, оно, скорее всего, будет предусматривать отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем в Украину.