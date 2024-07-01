Зеленский поздравил Венгрию со стартом председательства в ЕС и поблагодарил Бельгию

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в ЕС и поблагодарил Бельгию, за лидерство которой произошел ряд крайне важных для Украины событий, сообщает Европейская правда.

Зеленский поздравил Венгрию с началом полугодия председательства в Совете ЕС.

"Желаю венгерскому председательству успехов в продвижении наших общих европейских ценностей, целей и интересов. По пути в ЕС Украина готова приобщиться к этим усилиям и способствовать укреплению нашей Европы" , - написал Зеленский.

Он также выразил благодарность Бельгии и ее премьер-министру Александру де Кроо, отметив, что это председательство страны стало "историческим".

"За это время были предприняты значительные шаги по укреплению всей Европы: переговоры о вступлении Украины в ЕС, 50-миллиардная программа Ukraine Facility, важные действия по использованию замороженных российских активов, два пакета санкций, а также Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Именно такие смелые решения нужны в эти сложные времена" , – отметил президент.

Напомним, венгерское председательство назвало своими семью приоритетами повышение конкурентоспособности экономики ЕС, укрепление оборонной политики, определение курса "политики сплоченности" (выравнивание уровня развития разных стран Евросоюза), продвижение "ориентированной на фермеров" политики в сфере сельского хозяйства, реагирование на "демографические вызовы" и обеспечение "последовательной и основанной на заслугах политики расширения".