Минэкономики прогнозирует резкое ускорение экономики с 2026 года

Министерство экономики закладывает в прогнозы резкое ускорение экономического роста валового внутреннего продукта начиная с 2026 года. В бюджетной декларации на 2025-2027 годы, текст которой опубликовал нардеп Ярослав Железняк, в 2026 году ожидается рост ВВП на 7,5%, сообщает Лига.Финансы.

Таких темпов в Украине не было с середины нулевых лет, когда президентом еще был Виктор Ющенко. Рекордный показатель для Украины – рост на 11,8% в 2004 году.

"Дальнейшее экономическое развитие Украины в значительной степени зависит от развития ситуации с безопасностью, объемов международной финансовой помощи и динамики миграционных процессов" , — говорится в декларации.

В документе также заложены прогнозы других основных экономических показателей, например:

Курс гривны:

2025: 45 грн/долл.

2026: 46,5 грн/долл.

2027: 46,4 грн/долл.

Дефицит бюджета:

2025: 18,2%

2026: 10,3%

2027: 6,7%

Расходы на безопасность и оборону: