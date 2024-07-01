РФ за 4 года планирует воссоздать западные чипы 2000-х годов

Правительство России поручило до 2028 года попытаться воссоздать западные чипы середины 2000-х годов.﻿ Об пишет сообщает российское издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Так, российское правительство поручило до 2028 года наладить в стране серийное производство микросхем с топологией 65 нм. Выполнение этой задачи возложено на зеленоградское предприятие "Микрон", которое входит в группу компаний "Элемент".

Еще в 2011 году "Микрон" договорился с франко-итальянским производителем компонентов STmicroelectronics наладить выпуск таких микросхем, но в 2014 году из-за санкций за Крым сотрудничество прекратилось, отметил собеседник издания на рынке микроэлектроники.

Сейчас "Микрон" выпускает полупроводники по топологиям 180-90 нм. Эта технология позволяет изготавливать чипы для транспортных карт, оборудования интернета, а также узкую номенклатуру процессоров общего назначения.

При этом процессоры 65 нм были изобретены еще в 2005 году, а их серийный выпуск ведущими в мире производителями микроэлектроники, такими как Intel, AMD, IBM и другими, начался в 2006-2007 годах. На сегодня мировые полупроводниковые заводы уже освоили топологию 2 нм. Например, тайваньская TSMC.