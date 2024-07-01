МВФ разрешил создать банк для "Укрпочты"

Украинские власти обязались до конца июля 2024 года подготовить законопроект о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности, направленной на быстрый доступ к финансовым услугам на базе имеющейся почтовой инфраструктуры, прежде всего в районах, подверженных влиянию войны. Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике, сообщает Лига.Финансы.

"Подготовка к концу июля 2024 года проекта закона о новой специализированной и ограниченной банковской лицензированной деятельности, которая направлена на быстрое решение проблем растущей финансовой доступности, используя имеющиеся инфраструктуры, такой как почтовая сеть.

Эти специализированные банки подпадают под действие Закона о банках и банковской деятельности. Они будут участвовать в украинской схеме страхования депозитов и будут строгие условия лимитов, налагаемые на операции по кредитованию и финансированию" , – сказано в тексте относительно обязательств украинской власти.

В середине декабря 2023 года Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский сообщил о сохранении заинтересованности в передаче ей акций PINbank, перешедшему в собственность государства в рамках исполнения санкций. Тогда против этого выступал Нацбанк.

В мае Фонд госимущества приступил к подготовке к приватизации PINbank.