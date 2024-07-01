Генштаб: На фронте 121 столкновение, больше всего боев на Покровском направлении

Больше всего боев с начала этих суток происходит на Покровском направлении. В то же время российские оккупанты не оставляют активных попыток сломать нашу оборону на Северском, Торецком, Лиманском и Купянском направлениях. В общем, по всей линии фронта произошло уже 121 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 1 июля.

В Харьковском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы. Продолжаются два боестолкновения. Ситуация контролируется.

При этом российский агрессор продолжает терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. Так, террористы нанесли здесь семь ударов управляемыми авиабомбами (с применением 11 УАБ). Попали в районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое, Охримовка, Нескучное, Липцы, Веселое.

На Купянском направлении враг атаковал 11 раз – на локациях Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. По Купянскому Узловому и Лесной Стене била УАБ российская авиация.

На Лиманском направлении захватчики не оставляют попыток продвинуться в сторону Макеевки, Грековки и Невского. В общей сложности – 13 атак. Только возле села Макеевка проходили восемь вражеских штурмов. Ситуация под контролем сил обороны.

Горячее и на Северском направлении, где количество боевых столкновений возросло до 18. Наши воины отражают штурмовые действия агрессора в районах Белогоровки (только возле этого поселка россияне совершали 11 атак), Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Верхнекамья. По Северску оккупанты ударили тремя УАБ.

На Краматорском направлении российские войска от Бахмута снова пытаются продвинуться к Временному Яру (Микрорайон Новый) и Клещеевке. Наши воины воспрепятствовали пяти штурмовым действиям врага.

На Торецком направлении захватчики начинали 13 атак – в сторону города Торецк, населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируется.

Уже длительное время больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении: с начала этих суток - 37 (из них продолжаются 12). Наибольшую активность захватчик проявляет в районе Новоалександровки - у этой деревни сегодня учтено уже 13 российских атак. Также горячие участки фронта этого дня в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Воздвиженка, Евгеньевка, Нетайлово, Восход, Сокол. По Волчьем враг бил двумя УАБ, по Александрополю применил неуправляемые авиационные ракеты.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины отражали шесть штурмовых попыток россиян у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки. По району села Константиновка агрессор выпустил два КАБа.

На Времивском направлении противник получает отпор возле населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Здесь, с начала дня, зафиксировано восемь штурмовых попыток агрессора. Управляемыми авиабомбами россияне атаковали Берестку, Веселый Гай, Большую Новоселку и Отрадное.

На Ореховском направлении под ударами НАР оказались районы н.п. Работино и Лобковое. оккупанты пытаются продвинуться с Новопокровки на Новоданиловку, получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении произошло три боевых столкновения на плацдармах, безуспешно для врага. По Гавриловке и Бургунке россияне применили по два УАБа. Ольговку атаковали НАРами.

На остальных направлениях – без существенных изменений.

Продолжают терпеть артиллерийские обстрелы с территории РФ приграничные села Черниговской и Сумской областей. Так, сегодня пострадали Елино, Блешня, Галагановка, Леоновка, Стариковое, Новодмитровка, Миропольское, Мирополье, Локня, Могрица, Большая Рыбица, Павловка.