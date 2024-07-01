МВД: В Украине заминировано более 144 тысяч квадратных километров

В Украине заминировано более 144 тысяч квадратных километров территории.﻿ Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый во время встречи с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA), сообщает Деловая столица.

Драпятый благодаря усилиям украинских саперов и поддержке международных партнеров Украине удалось разминировать часть ранее загрязненных территорий.

Так, в результате полномасштабного вторжения России более 144 тыс. кв. км Украины считаются потенциально заминированными. Более года назад этот показатель составлял 174 тысяч квадратных километров.

Кроме того, Богдан Драпятый поблагодарил японских коллег за тренинги для украинских операторов, в частности по эксплуатации машин для разминирования Nikken.

"Мы чувствуем боль, за то, что происходит с вашей страной, но мы очень горды вашей устойчивостью и мы стараемся изо всех сил поддерживать вас. Также нам не только импонируют озвученные вами приоритеты в вопросе разминирования. Наши эксперты будут еще активнее работать, чтобы как можно быстрее организовать новые тренинги для украинских специалистов. Наши двери всегда открыты для сотрудничества" , - отметил старший помощник директора Департамента управления и развития мира JICA Хирото Камииши. ﻿

Также стороны обсудили реализацию проекта по восстановлению и модернизации одного из тренинговых центров ГСЧС Украины, осуществляемого в рамках "Программы экстренного восстановления".