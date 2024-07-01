Тищенко почти год проводил проверки под прикрытием несуществующей ВСК - "Честно"

Народный депутат Николай Тищенко (исключенный из "Слуги народа") сообщал о проверках разных учреждений в рамках работы ВСК по вырубке лесов даже после прекращения ее деятельности, сообщает Чесно.

В октябре 2022 года Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии (ВСК) "Нацресурс", которая согласно документам должна была расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции.

В рамках этой ВСК Тищенко отчитывался, как проводит выездные заседания, проверяет лесхозы и расследует незаконную вырубку лесов. Он даже изготовил специальную униформу для своей ВСК, подобную той, которую носят силовики.

Однако в начале мая 2023 года Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет лесной комиссии, и она прекратила свою деятельность.

Впрочем, и после этого Тищенко продолжал ездить с проверками в разные учреждения, прикрываясь ВСК, о чем активно информировал в своих соцсетях.

Следует отметить, что члены ВСК, предъявив удостоверение нардепа, и по поручению комиссии могут беспрепятственно заходить в любые учреждения независимо от их формы собственности и режима секретности. Но Тищенко делал это уже не являясь официально членом ни одной комиссии.

Так, в июле прошлого года нардеп сообщил, что вместе с Нацполицией разоблачил ботоферму в одном из киевских офисов. Тищенко утверждал, что эту информацию он узнал из обращений граждан в ВСК "Нацресурс".

В течение года нардеп регулярно писал о разоблачении колцентров и ботоферм в разных городах Украины в рамках работы давно не работающей ВСК по вырубке лесов. Больше, прикрываясь ВСК, Тищенко сообщал также о проверках объектов инфраструктуры.

А недавно Тищенко оказался в центре скандала из-за видео, на котором два человека в камуфляже из сопровождения нардепа прямо посреди улицы задерживают мужчину в гражданском. Тищенко заявлял, что конфликт в Днепре возник "во время проведения обысков мошеннических ботоферм".

В настоящее время нардеп получил подозрение за противоправное лишение свободы, а суд отправил его под домашний арест.