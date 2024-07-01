Пропуск украинских грузовиков на границе с Польшей возобновили
Из-за урегулирования польской стороной ситуации на границе, украинские транспортные средства могут снова ее пересекать. Об этом заявили в Государственной таможенной службе, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками с украинской регистрацией.
Таким образом был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни.
Напомним, с 1 июля польская сторона ограничила въезд и выезд украинских грузовиков.
Для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не нужно, и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокировки.
Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.