Пропуск украинских грузовиков на границе с Польшей возобновили

Из-за урегулирования польской стороной ситуации на границе, украинские транспортные средства могут снова ее пересекать.﻿ Об этом заявили в Государственной таможенной службе, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками с украинской регистрацией.

Таким образом был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни.

Напомним, с 1 июля польская сторона ограничила въезд и выезд украинских грузовиков.

Для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не нужно, и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокировки.

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.