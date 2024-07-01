В Украину прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США

В Киев прибыла делегация американских конгрессменов во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером. Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Европейская правда.

Она разместила фото с конгрессменами на киевском вокзале.

"Добро пожаловать в Киев председателя Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса, которые проведут обсуждение на тему того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии жестокому вторжению России" , – написала Бринк.