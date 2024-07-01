Китайский автопроизводитель BYD может обогнать Tesla по продажам – Bloomberg

Компания BYD продала рекордное количество электрических и гибридных автомобилей во втором квартале, поскольку снижение цен и новые технологии стимулировали потребителей к покупкам. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Самый продаваемый автомобильный бренд Китая продал почти 1 миллион моделей за этот период, закрепив отскок после медленного начала года. Продажи были частично обусловлены решением компании снизить цены на большинство моделей в начале этого года, пожертвовав прибыльностью, чтобы ориентироваться на бензиновые модели иностранных брендов.

Что касается чисто электромобилей, то квартальные продажи автогиганта в 426 000 единиц ставят его вплотную к тому, чтобы снова обогнать Tesla Inc. как крупнейшего продавца электромобилей в мире. Tesla, которая, по прогнозам аналитиков, продаст 441 019 электромобилей во втором квартале, переживает спад продаж на ключевых рынках, таких как Китай и Европа.

Напомним, Пекин хочет, чтобы ЕС отменил свои тарифы на китайские электромобили, действие которых вступит в силу до 4 июля, после того, как обе стороны договорились провести новые торговые переговоры.

Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по импорту китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.