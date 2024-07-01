Рада на неделю отложила заседание, возможны кадровые ротации – нардеп

Президиум Верховной Рады отложил на неделю заседание парламента, которое собирается в закрытом режиме. Соответствующее решение было принято в понедельник, 1 июля. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Зеркало недели.

"Только что отложили заседание Рады на одну неделю" , - написал он в Telegram.

Официальным аргументом переноса заседания парламента указали подготовку к проведению саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, однако народный избранник отмечает, что на самом деле в Верховной Раде оттягивают время из-за необходимости утвердить изменения в правительстве, поскольку ряд министерств, в том числе ключевых, остаются без руководителей.

"На самом деле причина несколько иная. И здесь я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в Правительстве. Есть ощущение, что это будет значительно больше назначения пары министров" , - отметил Железняк.

Недавно СМИ писали, что парламент планирует назначить руководителем Мининфраструктуры главу НАК "Нефтегаз Украины" Алексея Чернышева, а главой министерства регионального развития может стать нынешний заместитель главы Офиса президента, а ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В то же время ряд министерств до сих пор официально без министров.