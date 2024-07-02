Орбан сегодня приедет в Киев и встретится с Зеленским – The Guardian

Ожидается, что во вторник венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетит Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским.﻿﻿ Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

"Во вторник Виктор Орбан посетит Киев... в рамках неожиданного визита одного из самых пророссийских лидеров Европы, который состоится в то время, когда Венгрия принимает на себя председательство в ЕС по ротационному принципу" , – пишет издание.

Два источника в Будапеште сообщили, что Орбан, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Эта поездка венгерского премьер-министра станет первой в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

The Guardian пишет, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит. Но другой источник в Киеве подтвердил планы.

"Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту" , – сказал источник.

Один из источников в Будапеште сообщил, что планы визита появились после длительных переговоров по вопросу прав венгероязычного меньшинства в Украине, которое проживает на крайнем западе Украины вблизи границы между двумя странами.

"Предпосылкой встречи было решение вопроса прав гражданства. В течение последних недель договоренность была достигнута. Они смогут объявить об этом как об успехе" , – сообщил источник в Будапеште, знакомый с подготовкой к визиту.

Хотя вопрос прав гражданства был одной из самых громких претензий Будапешта в отношении Украины, скептики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса как "дымовой завесы" для содействия продвижению российских тезисов о войне, отмечает издание.

В отличие от большинства европейских стран, Венгрия неоднократно ставила под сомнение необходимость военной поддержки Украины и взамен призывала к прекращению огня. После победы на парламентских выборах в 2022 году Орбан включил Зеленского в список "оппонентов", которые якобы сговорились против него и поддержали оппозицию.

Между тем Будапешт держит каналы связи с Москвой открытыми, а министр иностранных дел правительства Орбана, Петер Сийярто, совершил по меньшей мере пять визитов в Россию с начала войны, последний из которых состоялся в прошлом месяце на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Источник в Киеве сообщил, что существует неопределенность относительно того, едет ли Орбан в Киев в двустороннем качестве, или как представитель ЕС.