Нидерланды выдали разрешение на экспорт в Украину 24 самолетов F-16

В Украину вскоре будут поставлены 24 нидерландских истребителя F-16. Об этом министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила в письме Палату представителей в последний рабочий день идущего кабинета министров, сообщает Укринформ.

"22 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года Палата была проинформирована о развитии событий по подготовке и доставке в Украину 24 голландских F-16.

В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени Министра иностранных дел и Министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что в скором времени состоится поставка первых самолетов. Информируем Палату, что необходимое разрешение на экспорт военной техники в Украину выдано" , - написала Оллонгрен.

F-16 будут доставлены "в скором времени", но точная дата не называется. Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально.

Следует отметить, что новое правительство Нидерландов будет приведено к присяге уже 2 июля.