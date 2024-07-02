РФ потеряла еще около 1300 военных и 56 артсистем – Генштаб

За сутки Россия потеряла в войне против Украины около 1280 военных, 56 артиллерийских систем, 21 беспилотник, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили: