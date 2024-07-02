РФ потеряла еще около 1300 военных и 56 артсистем – Генштаб
За сутки Россия потеряла в войне против Украины около 1280 военных, 56 артиллерийских систем, 21 беспилотник, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 545 090 (+1 280) человек,
- танков − 8 107 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 15 566 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 14 655 (+56) ед,
- РСЗО − 1 114 (+3) ед,
- средств ПВО − 874 (+0) ед,
- самолетов − 360 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 641 (+21) ед,
- крылатых ракет − 2 335 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 787 (+74) ед,
- специальной техники – 2 452 (+4) ед.