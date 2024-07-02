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РФ потеряла еще около 1300 военных и 56 артсистем – Генштаб

РФ потеряла еще около 1300 военных и 56 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За сутки Россия потеряла в войне против Украины около 1280 военных, 56 артиллерийских систем, 21 беспилотник, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 545 090 (+1 280) человек,
  • танков − 8 107 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 566 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 14 655 (+56) ед,
  • РСЗО − 1 114 (+3) ед,
  • средств ПВО − 874 (+0) ед,
  • самолетов − 360 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 641 (+21) ед,
  • крылатых ракет − 2 335 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 787 (+74) ед,
  • специальной техники – 2 452 (+4) ед.

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