Генштаб: На фронте за сутки 189 столкновений, больше всего атак – на Покровском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего столкновений ВСУ отразили на Покровском направлении – 49 атак.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 2 июля.

По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 5 ракетных ударов (с применением 7 ракет), 49 авиационных ударов (задействовал 78 КАБ), совершил почти 4600 обстрелов, в том числе 146 - с использованием реактивных систем залпов огня.

Противник наносил авиационных ударов в частности в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Охримовка, Лесная Стенка, Степная Новоселовка, Песчаное, Купянск Узловой, Южное Харьковской области и по городу Харьков; Северск, Александрополь, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Ивановское, Волчье, Воздвиженка, Прогресс, Селидово, Константиновка, Берестки, Веселый Гай, Большая Новоселка и Отрадное Донецкой области; Лобковое и Работино Запорожской области; Бургунка и Гавриловка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один состав боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

В Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. В общей сложности здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.

На Лиманском направлении наши войска помешали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли семь попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещеевки и Нового Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 49 атак московитов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Работиного Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все девять атак россиян успеха не имели.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.