Орбан анонсировал "первые шаги" к миру во время визита в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Киев во вторник, накануне анонсировал "первые шаги" для содействия миру в Украине, сообщает Европейская правда.

В понедельник вечером Виктор Орбан дал интервью М1, в котором рассказал о председательстве Венгрии в Совете ЕС и о том, каких целей Будапешт планирует достичь в ближайшие полгода.

Орбана спросили, что может сделать Венгрия во время своего председательства, чтобы прекратить войну в Украине. На это он ответил, что первые шаги для содействия миру будут сделаны во вторник.

"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги" , – сказал накануне глава венгерского правительства. Впоследствии стало известно о его визите в украинскую столицу.

Орбан также отметил, что американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне. По его словам, ЕС придется готовиться к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом.

"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?" – сказал он, добавив, что венгерское пред ﻿﻿ седательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.

Виктор Орбан прибыл в Киев утром 2 июля. Кортеж венгерского премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии.

У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками. Представитель венгерского правительства подтвердил, что важнейшей темой дискуссии станет возможность создания мира.