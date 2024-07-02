Си Цзиньпин прибыл в Казахстан на саммит ШОС: встретится с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Казахстан. Он примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Си Цзиньпин сегодня утром вылетел специальным самолетом из Пекина для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Помимо этого глава Китая совершит визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашениям президентов Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Таджикистана Эмомали Рахмона.

В поездке Си Цзиньпина сопровождают член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и другие лица.

Отметим, что это второй зарубежный визит китайского лидера в этом году. В мае Си Цзиньпин совершил европейское турне, посетив Францию, Сербию и Венгрию.

Отношения России и Китая

Внешняя политика Китая в отношении войны в Украине балансирует на грани нейтралитета. С одной стороны, официальные представители КНР заявляют о беспристрастности, призывая к мирному урегулированию конфликта. С другой стороны, действия свидетельствуют о поддержке России.

Пекин не осудил агрессию РФ, а наоборот, усиливает экономические связи с Москвой. Китайские компании поставляют в Россию комплектующие для оружия, а также покупают российскую нефть и газ, на которые наложены санкции США и ЕС.

Эта поддержка косвенная, но существенная. Как отметил президент КНР Си Цзиньпин, Китай ищет "собственные пути" для урегулирования "украинского кризиса". Эти "пути" вряд ли отвечают интересам Украины, ведь фактически Китай помогает режиму российского диктатора Владимира Путина продолжать войну.

Стоит отметить, что Россия и Китай нашли способы обходить санкции, в частности, используя новые платежные системы.

Прошло уже два года с начала вторжения РФ в Украину, и за это время позиция Китая относительно войны не стала более четкой. Наоборот, растет экономическая поддержка режима Путина со стороны КНР.