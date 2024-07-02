У Пентагона пока нет подтверждений отправки военных КНДР в Россию

В Министерстве обороны США пока не видят подтверждений, что Северная Корея отправила свои инженерные войска в поддержку вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, сообщает Лига.net.

"У меня нет ничего по этому поводу", – заявила она.

В то же время Сингх подчеркнула, что в США осознают позицию режима в Пхеньяне по поводу войны России против Украины.

Ранее южнокорейский телеканал TV Chosun, ссылаясь на собственных собеседников, заявил, что Северная Корея в рамках соглашения с РФ об "автоматической военной помощи" вроде бы отправит свои инженерные войска на временно оккупированные территории Донецкой области.

Отмечалось, что они могут прибыть на оккупированный Донбасс уже в июле. Там они, в частности, должны помогать в проектах по восстановлению Донецка, который якобы сильно пострадал в результате боевых действий.