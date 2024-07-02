FT: Наркоторговцы отмывают деньги через крупнейший банк США

По словам высокопоставленных чиновников правоохранительных органов США, наркоторговцы решили отмывать деньги через Citigroup, поскольку считали, что этот банк является "более благоприятным", с менее жестким контролем за мошенничеством.﻿ Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

В обвинительном заключении американские прокуроры подробно описали, как двое жителей Калифорнии, которые, как утверждается, работали с печально известным мексиканским картелем Синалоа, положили десятки тысяч долларов в банкоматы Citi.

По меньшей мере трижды в январе 2021 года они вносили в банкоматы нелегальную наличность на общую сумму почти 36 000 долларов США, по несколько сотен долларов за раз, выжидая всего минуту-две между каждой транзакцией.

Прокуроры утверждают, что, разбив сумму на десятки меньших депозитов, они не превысили порог в $10 000, по которому банки обязаны отчитываться об операциях с наличными перед Казначейством США.

Представители Управления по борьбе с наркотиками сообщили Financial Times, что дуэт, который, как утверждается, был частью крупной преступной сети, отмывшей в США по меньшей мере $50 млн доходов от продажи фентанила и метамфетамина, проверил несколько банков, прежде чем остановить свой выбор на Citi.

Второй высокопоставленный чиновник УБН сказал:

"Я назову один [банк]. В этом расследовании было два случая, когда денежные курьеры внесли 24 депозита на общую сумму 16 000 долларов США в банкомат Citibank... Было 15 последовательных вкладов на общую сумму $20 000 также в банкомат Citi... Они выясняют, где им выгоднее".

Хотя не было никаких требований по отчетности об отдельных транзакциях, структура депозитов должна была бы вызвать подозрение, сказал сотрудник DEA.

Кроме Citigroup, отмывание денег происходило и через JPMorgan Chase через кассовое окно - около 100 тысяч долларов.

Правоохранители годами предупреждали, что мексиканские наркоторговцы и китайские сообщники становятся все более искусными в отмывании наличных через законную банковскую систему.