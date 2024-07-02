В США конгрессвумен Спартц предъявили обвинения за нарушение правил ношения оружия

Представительнице Республиканской партии Виктории Спартц, украинке по происхождению, предъявили обвинения в нарушении правил ношения оружия в международном аэропорту в Вирджинии. Об этом в понедельник NBC News сообщил представитель Управления аэропортов столичного округа Вашингтон, сообщает Европейская правда.

Спартц предъявили обвинения в пятницу из-за нарушения закона штата Вирджиния об опасном использовании огнестрельного или другого оружия. Закон квалифицирует как преступление "владение или транспортировку" пистолета или другого опасного оружия "до любого терминала аэропорта авиаперевозчика".

Пресс-секретарь Спартц сообщил, что это случилось перед международным вылетом представительницы Конгресса из аэропорта Даллеса на заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Румынии.

"В прошлую пятницу конгрессвумен Спартц случайно пронесла в своем чемодане пустой пистолет без магазина и патронов, о наличии которого в кармане чемодана она не знала, когда проходила контроль безопасности в аэропорту Даллеса. Спартц получила юридическое уведомление и продолжила свой международный рейс на заседание ПА ОБСЕ в Европе" , – говорится в заявлении пресс-секретаря в ответ на просьбу о комментарии.

Спартц, которая является уроженкой Украины и противодействовала одобрению американской помощи Киеву, выиграла республиканские праймериз в Индиане в мае и, скорее всего, проведет в Конгрессе США еще один срок.

Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала предоставление помощи Киеву. Но накануне праймериз она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере 61 млрд долларов.