В Украине начнет работать новый посол Италии

Италия назначила нового посла в Украине, которым стал Карло Формоза – опытный дипломат, до этого возглавлявший посольство в Португалии. Об этом объявило на своих страницах посольство Италии в Украине, сообщает Европейская правда.

В своем комментарии Формоза отметил, что будет с гордостью представлять Италию и работать на вклад в обеспечение справедливого мира, будущее восстановление Украины и ее движение к вступлению в ЕС.

Согласно справке, которую приводит итальянское издание ANSA, 61-летний посол Формоза имеет политологическое образование, в МИД Италии работает с 1992 года и уже с этого начального периода занимался аспектами экономического сотрудничества со странами Восточной Европы, включая Украину, и Центральной Азии.

В последующие годы карьеры он работал в посольстве во Вьетнаме, затем в Иране, после чего большую часть времени до 2017 года занимал различные должности в итальянском МИД.

После небольшого периода работы в частном секторе Формоза в 2020 году стал послом в Португалии, а с 1 июля 2024 года назначен послом в Украине.

Напомним, до этого посольство Италии в Украине возглавлял Пьер Франческо Дзадзо. С 1 января этого года он возглавил группу послов стран "Группы семи" в Киеве, которые помогают в воплощении реформ, в связи с председательством Италии в G7 в течение 2024 года. Соответственно, эту же роль после официального начала работы получит новый посол Италии.