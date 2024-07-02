Минэкономики: Государство инвестировало 8,5 млрд в гранты на развитие бизнеса

Через государственные гранты по программе "еРобота" малый и средний бизнес получил 8,5 млрд финансирования, сообщает Экономическая правда.

В сообщении Минэкономики говорится, что более 18 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса по правительственному проекту "еРобота".

Отмечается, что за два года действия проекта государство инвестировало через гранты в предпринимательства 8,5 млрд.

"При государственной поддержке открыто тысячи новых компаний, действующие получили возможности для роста, увеличения объемов производства, выхода на новые рынки. Они работают, платят налоги, создают рабочие места - более 55 тысяч новых рабочих мест в различных отраслях создадут получатели грантов" , - сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

С начала запуска проекта "єРобота" в июле 2022 года:

по программе "Собственное дело" - выдано 16 490 микрогрантов на 3,9 млрд;

на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 672 гранта на 3,4 млрд;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 211 грантов на 925 млн;

ветеранам и членам их семей - выдано 634 гранта на 283 млн.

Напомним, правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Собственное дело", которая является компонентом программы "єРобота", для тех предпринимателей, которые работают в Харькове или Харьковской области.

Почти 52 млн гривен выплатили еще 14 агропредприятиям в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "єРобота".