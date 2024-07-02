В России прибегают к правовому преследованию мигрантов, в основном из Центральной Азии, чтобы заставить их вступить в вооруженные силы и воевать в Украине. Об этом говорится в регулярном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне, сообщает Европейская правда.

Согласно обзору, во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме 27 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российские власти обнаружили 30 тысяч мигрантов, которые недавно стали гражданами России и не состояли на воинском учете.

Бастрыкин также похвастался, что 10 тысяч из них уже были отправлены в зону боевых действий в Украине. Бастрыкин утверждал, что эти мигранты будут "рыть окопы" и выполнять другие обязанности в тылу.

Российские независимые СМИ ранее сообщали, что российские правоохранительные органы проводят кампанию правового преследования мигрантов, особенно из Центральной Азии, пытаясь склонить их к вступлению в российские вооруженные силы в обмен на гражданство или чтобы избежать ареста по вымышленным обвинениям.

Это еще один способ РФ увеличить набор в армию, одновременно пытаясь ограничить влияние на те части российского населения, которые имеют большую политическую активность.