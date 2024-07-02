Зеленский поговорил с Рютте о сотрудничестве на посту генсека НАТО

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Марком Рютте, который только что покинул пост премьера Нидерландов и в октябре начнет работу на посту генсека НАТО, сообщает Европейская правда.

Глава государства поблагодарил его за то, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины – за "всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку".

Зеленский сказал, что они с Рютте продолжат оставаться на связи уже как с новым генеральным секретарем НАТО. Президент поздравил Рютте с назначением и обсудил с ним будущее взаимодействие Украины с Альянсом.

Напомним, 2 июля в Нидерландах официально приступило к работе новое правительство во главе с премьер-министром Диком Схоофом.

Рютте занимал премьерский пост дольше всех в современной истории Нидерландов. 26 июня Североатлантический совет решил назначить его следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Йенса Столтенберга.