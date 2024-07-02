РФ дважды отправляла подлодки в сторону Британии и Ирландии – Bloomberg

С момента полномасштабного вторжения в Украину российские ударные подлодки дважды осуществляли миссии в Ирландском море, что заставило военных Великобритании принять меры по защите территориальных вод. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника, сообщает Укринформ.

Как отмечается, первое развертывание российской подлодки класса Kilo вблизи Ирландского моря, отделяющее остров Ирландия от Великобритании, произошло около 18 месяцев назад. Второй случай произошел недавно.

По словам источников, масштабы перемещений подлодок вышли за рамки того, что раньше видели в Британии.

Два собеседника Bloomberg заявили, что официальные лица США знали о движении субмарин. В британском Министерстве обороны отметили, что "не комментирует операции". Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байден заявил, что США отслеживают деятельность российского флота. Представители Белого дома отказались комментировать последние сообщения.

По мнению источников издания, развертывание Россией подлодок вокруг Британии и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в обороне или попыткой запугать британцев в ответ на поддержку Украины.

О размещении российских подлодок в водах, окружающих Британию и западную Ирландию во время войны в Украине, уже было известно, хотя ранее не сообщалось, что они направлялись в Ирландское море. В 2023 году ирландские СМИ сообщили, что британский вертолет и военный корабль преследовали российскую подлодку за пределами гавани Корка на юго-западе Ирландии, поскольку у ирландских военных не было возможностей противостоять подводным угрозам.

Подлодка класса Kilo — дизель-электрическая ударная подлодка, способная запускать крылатые ракеты "Калибр", а также торпеды и морские мины.