В Раде назвали замораживание минимальных соцстандартов "чрезмерно жесткой мерой"

Замораживание минимальных социальных стандартов в 2025-2027 гг. (прожиточного минимума и минимальной зарплаты) на уровне 2024 года, что предусматривает Бюджетная декларация на 2025-2027 годы, чрезмерно жесткая мера.﻿ Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

"Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичным выглядит как минимум задача возвращения из-за границы мигрантов" , - написал Гетманцев у Telegram.

По его мнению, этот вопрос обязательно будет продискутирован в парламенте.

"Мы дадим свои оценки и предложения" , - добавил Гетманцев.

Напомним, 28 июня правительство приняло Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. ﻿﻿Среди прочего она предусматривает замораживание социальных стандартов (минимальная зарплата - 8000 тыс. грн, прожиточный минимум - 2920 грн).