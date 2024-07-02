Евросоюз передал солнечные панели для больниц в пяти регионах Украины

Украина получила 5876 солнечных панелей производства компании Enel S.p. общей мощностью около 2 МВт для украинских больниц в рамках инициативы Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и Европейской комиссии "Луч надежды". Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Солнечные панели установят в медучреждениях в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях, где предварительно провели энергоаудит 26 больниц.

Дополнительное оборудование для установки панелей будут закупать на средства Фонда поддержки энергетики Украины.

В дальнейшем планируются новые поставки панелей для большего количества украинских больниц, заверяют в Минэнерго.

"Помощь оборудованием, а именно солнечными панелями, важна для покрытия потребностей больниц в энергоснабжении. Это обеспечит работу медицинского оборудования, которое спасает жизнь тысяч украинцев" , — прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко альтернативные источники энергии обеспечат бесперебойную работу больниц в периоды отключения света.