Во Франции почти 200 кандидатов снимутся с выборов, чтобы остановить ультраправых

По состоянию на полдень вторника со второго тура парламентских выборов снялись 195 кандидатов, в том числе 124 из левых сил и 69 из президентского лагеря, в то же время у некоторых кандидатов еще есть время до 18 часов, когда префектуры получат окончательные списки участников второго тура, сообщает Укринформ.

Отмечается, что снятие кандидатов преследует цель не допустить получения ультраправым "Национальным объединением" абсолютного большинства в парламенте в следующее воскресенье.

Это происходит во избежание распыления голосов в округах, где в финал вышли трое или более людей, один из которых представляет ультраправых, а другие – левые политические силы или президентский лагерь. Таким образом, в воскресенье избирателей будут только один кандидат, который будет противостоять политике из ультраправого "Национального объединения" или его союзника.

В общем так называемые "треугольные соревнования" могут повлиять на результаты в 306 округах, а также в трех округах, где в финал вышли четверо.

Высокая явка избирателей в первом туре (свыше 67%) сделала возможным множество таких конфигураций, поскольку по правилам голосования все набравшие более 12,5% голосов зарегистрированных избирателей выходят во второй тур.

Всего в воскресенье, 7 июля, французам осталось избрать 501 народный депутат. 76 были избраны или переизбраны в первом туре. Национальная ассамблея насчитывает 577 мест, которые необходимо заполнить.