Орбан рассказал о цели своего визита в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что прибыл в Украину практически сразу после начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза, чтобы лучше понять, как помочь украинскому государству. Об этом Орбан сказал на двусторонней встрече с Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Венгерский премьер назвал вопрос войны в Украине важнейшим на сегодня вопросом для Европы и выразил убеждение, что он останется таким в течение следующих шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС.

"Цель моего визита – понять, как мы можем помочь Украине в следующие шесть месяцев" , – сказал он.

Также он стремится воспользоваться встречей, чтобы обсудить положение венгерского меньшинства в Украине и понять, как помочь и ей, добавил Орбан.

"Вы знаете, что мы очень хотим помочь вам гуманитарно. Мы выступаем за мир, и я хотел бы понять – и считаю это своей миссией – ваше видение шансов на мир. Я настроен оптимистично и благодарю за приглашение" , – сказал Орбан.

По итогам переговоров в Киеве Зеленский и Орбан договорились работать над соглашением о двусторонних отношениях, которые снимет двусторонние проблемы.

Кроме того, на переговорах Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

Орбан также пообещал открыть и финансировать работу первой украинской школы в Венгрии.