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ISW: Россияне наступают на Торецк, чтобы продвигаться на Часов Яр или Авдеевку

ISW: Россияне наступают на Торецк, чтобы продвигаться на Часов Яр или Авдеевку
Фото: wikimedia.org

Российское военное командование намерено использовать наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения или в районе Часового Яра или в районе Авдеевки.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские приготовления, которые могут воплотиться в планы на разных направлениях, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем тот, на который российское командование было способно в начале 2022 года.

Однако возможность воплотить российские планы в жизнь будет ограничена общим низким тактическим уровнем возможностей российских войск, которые сейчас воюют в этих районах. Представитель украинской группировки "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил в интервью "Суспільне Донбас" 2 июля, что российские войска начинают штурм Часового Яра со стороны Торецка (к югу от Часового Яра). Оккупанты атакуют в направлении Торецк-Часов Яр, используя преимущественно небольшие пехотные группы и время от времени делают механизированные атаки.

По мнению военных аналитиков, предположение Волошина о том, что российские войска пытаются атаковать южный фланг Часового Яра из района Торецка, заслуживает внимания.

Если российским войскам удастся развить больший выступ в направлении Шумы-Южное-Северное-Торецк, то они смогут более реально угрожать Часовому Яру с юга.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец связал российские усилия на Торецком направлении с попытками прорваться на Покровское направление (также известное как Авдеевское направление или район к западу/юго-западу от Торецка).

Машовец отметил 2 июля, что российские войска усилили атаки на Торецк за последние 24 часа и что российская Центральная группировка войск (командование которой также несет ответственность за российские войска, атакующие к западу от Авдеевки) развернула дополнительные батальоны и штурмовые роты вблизи Торецка для поддержки наступательных операций.

Машовец отметил, что оперативные факторы на Торецком направлении "напрямую связаны" с Авдеевским направлением, и оценил, что российские войска Центральной группировки войск пытаются перекрыть украинские позиции вдоль дороги Н-32 Покровск-Константиновка (основная украинская наземная линия связи, которая обеспечивает украинские войска в Торецке).

Наблюдения Машовца и Волошина относительно перспектив российских наступательных операций под Торецком отражают заметную динамику боевых действий - российское командование, возможно, решило активизировать наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам гибкую точку отхода, из которой они могут наступать либо на север в направлении Часового Яра, либо на запад/юго-запад в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут наступления российское командование считает более перспективным.

"Очевидное решение наступать под Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта.﻿﻿
Способность российского командования фактически реализовать эти оперативные планы, однако, зависит от тактических действий войск в районе Торецка и их способности использовать тактические успехи для оперативно значимых прорывов", – говорится в отчете.

Как ранее отмечал ISW, основная концентрация российских войск в районе Торецка сформирована из низкоквалифицированных сил Донецкой народной республики (ДНР) и территориальных войск, которым, вероятно, будет сложно должным образом осуществлять атаки, особенно учитывая то, что Украина получит дополнительную военную помощь в течение следующих недель и месяцев.

Ключевые выводы ISW за 2 июля

  • Взаимосвязь между текущими российскими наступательными операциями на направлении Часового Яра, Торецком и Авдеевском направлениях указывает на то, что российское военное командование, возможно, намерено использовать текущее наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения в районе Часового Яра или Авдеевки. Российские приготовления, которые могут поддерживать несколько будущих планов на разных направлениях, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем тот, на который российское командование было способно осуществить в начале 2022 года. Способность этого оперативного планирования воплотиться в жизнь, однако, будет ограничена общим низким уровнем тактических возможностей российских войск, которые сейчас воюют в этих районах.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, использовал свой необъявленный визит в Киев 2 июля, чтобы позиционировать себя как миротворца после того, как 1 июля Венгрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза (ЕС), но усилия Орбана вряд ли приведут к установлению прочного мира в Украине.
  • Кремль ведет усиленную информационную кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией на российских условиях, и любые российские, западные или другие усилия, направленные на то, чтобы склонить Украину к преждевременным переговорам с Россией, только ослабят Украину и будут способствовать дальнейшей российской агрессии как в Украине, так и за ее пределами.
  • Несколько депутатов Госдумы России предложили законопроект, который исключает значительное количество этнических групп из российской программы переселения "соотечественников", подрывая усилия Кремля использовать своих "соотечественников за рубежом" для компенсации дефицита рабочей силы в России и создавая информационные условия для оправдания потенциальных гибридных операций против других стран с русским и русскоязычным населением.
  • Украинские силы нанесли удар по складу боеприпасов на российской военной базе в оккупированном Крыму 1 июля, где, по сообщениям, хранились беспилотники "Шахед".
  • Россия может активизировать свои усилия по ведению разведки и нарушению коммуникаций в подводном и воздушном пространстве вблизи стран НАТО.
  • Российские власти, похоже, публично сосредотачиваются на разгоне бойцовских клубов и ограничении ношения никаба, чтобы показать, что они адекватно борются с террористическими угрозами на Северном Кавказе, вместо того, чтобы решать системные проблемы исламистского экстремизма в регионе.
  • Президент России Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 999-й российской авиабазе в Канте, Кыргызстан, почетного звания "гвардейской" за "массовый героизм и отвагу".
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Часового Яра, Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей.
  • По сообщениям, Россия вербует женщин из российских исправительных колоний для участия в боевых действиях в Украине, и некоторые из этих новобранцев, по сообщениям, воюют на фронте.

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