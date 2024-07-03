ISW: Россияне наступают на Торецк, чтобы продвигаться на Часов Яр или Авдеевку
Российское военное командование намерено использовать наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения или в районе Часового Яра или в районе Авдеевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Российские приготовления, которые могут воплотиться в планы на разных направлениях, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем тот, на который российское командование было способно в начале 2022 года.
Однако возможность воплотить российские планы в жизнь будет ограничена общим низким тактическим уровнем возможностей российских войск, которые сейчас воюют в этих районах. Представитель украинской группировки "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил в интервью "Суспільне Донбас" 2 июля, что российские войска начинают штурм Часового Яра со стороны Торецка (к югу от Часового Яра). Оккупанты атакуют в направлении Торецк-Часов Яр, используя преимущественно небольшие пехотные группы и время от времени делают механизированные атаки.
По мнению военных аналитиков, предположение Волошина о том, что российские войска пытаются атаковать южный фланг Часового Яра из района Торецка, заслуживает внимания.
Если российским войскам удастся развить больший выступ в направлении Шумы-Южное-Северное-Торецк, то они смогут более реально угрожать Часовому Яру с юга.
Украинский военный наблюдатель Константин Машовец связал российские усилия на Торецком направлении с попытками прорваться на Покровское направление (также известное как Авдеевское направление или район к западу/юго-западу от Торецка).
Машовец отметил 2 июля, что российские войска усилили атаки на Торецк за последние 24 часа и что российская Центральная группировка войск (командование которой также несет ответственность за российские войска, атакующие к западу от Авдеевки) развернула дополнительные батальоны и штурмовые роты вблизи Торецка для поддержки наступательных операций.
Машовец отметил, что оперативные факторы на Торецком направлении "напрямую связаны" с Авдеевским направлением, и оценил, что российские войска Центральной группировки войск пытаются перекрыть украинские позиции вдоль дороги Н-32 Покровск-Константиновка (основная украинская наземная линия связи, которая обеспечивает украинские войска в Торецке).
Наблюдения Машовца и Волошина относительно перспектив российских наступательных операций под Торецком отражают заметную динамику боевых действий - российское командование, возможно, решило активизировать наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам гибкую точку отхода, из которой они могут наступать либо на север в направлении Часового Яра, либо на запад/юго-запад в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут наступления российское командование считает более перспективным.
"Очевидное решение наступать под Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта.
Способность российского командования фактически реализовать эти оперативные планы, однако, зависит от тактических действий войск в районе Торецка и их способности использовать тактические успехи для оперативно значимых прорывов", – говорится в отчете.
Как ранее отмечал ISW, основная концентрация российских войск в районе Торецка сформирована из низкоквалифицированных сил Донецкой народной республики (ДНР) и территориальных войск, которым, вероятно, будет сложно должным образом осуществлять атаки, особенно учитывая то, что Украина получит дополнительную военную помощь в течение следующих недель и месяцев.
Ключевые выводы ISW за 2 июля
- Взаимосвязь между текущими российскими наступательными операциями на направлении Часового Яра, Торецком и Авдеевском направлениях указывает на то, что российское военное командование, возможно, намерено использовать текущее наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения в районе Часового Яра или Авдеевки. Российские приготовления, которые могут поддерживать несколько будущих планов на разных направлениях, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем тот, на который российское командование было способно осуществить в начале 2022 года. Способность этого оперативного планирования воплотиться в жизнь, однако, будет ограничена общим низким уровнем тактических возможностей российских войск, которые сейчас воюют в этих районах.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, использовал свой необъявленный визит в Киев 2 июля, чтобы позиционировать себя как миротворца после того, как 1 июля Венгрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза (ЕС), но усилия Орбана вряд ли приведут к установлению прочного мира в Украине.
- Кремль ведет усиленную информационную кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией на российских условиях, и любые российские, западные или другие усилия, направленные на то, чтобы склонить Украину к преждевременным переговорам с Россией, только ослабят Украину и будут способствовать дальнейшей российской агрессии как в Украине, так и за ее пределами.
- Несколько депутатов Госдумы России предложили законопроект, который исключает значительное количество этнических групп из российской программы переселения "соотечественников", подрывая усилия Кремля использовать своих "соотечественников за рубежом" для компенсации дефицита рабочей силы в России и создавая информационные условия для оправдания потенциальных гибридных операций против других стран с русским и русскоязычным населением.
- Украинские силы нанесли удар по складу боеприпасов на российской военной базе в оккупированном Крыму 1 июля, где, по сообщениям, хранились беспилотники "Шахед".
- Россия может активизировать свои усилия по ведению разведки и нарушению коммуникаций в подводном и воздушном пространстве вблизи стран НАТО.
- Российские власти, похоже, публично сосредотачиваются на разгоне бойцовских клубов и ограничении ношения никаба, чтобы показать, что они адекватно борются с террористическими угрозами на Северном Кавказе, вместо того, чтобы решать системные проблемы исламистского экстремизма в регионе.
- Президент России Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 999-й российской авиабазе в Канте, Кыргызстан, почетного звания "гвардейской" за "массовый героизм и отвагу".
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Часового Яра, Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей.
- По сообщениям, Россия вербует женщин из российских исправительных колоний для участия в боевых действиях в Украине, и некоторые из этих новобранцев, по сообщениям, воюют на фронте.