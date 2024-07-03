ISW: Россияне наступают на Торецк, чтобы продвигаться на Часов Яр или Авдеевку

Российское военное командование намерено использовать наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения или в районе Часового Яра или в районе Авдеевки.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские приготовления, которые могут воплотиться в планы на разных направлениях, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем тот, на который российское командование было способно в начале 2022 года.

Однако возможность воплотить российские планы в жизнь будет ограничена общим низким тактическим уровнем возможностей российских войск, которые сейчас воюют в этих районах. Представитель украинской группировки "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил в интервью "Суспільне Донбас" 2 июля, что российские войска начинают штурм Часового Яра со стороны Торецка (к югу от Часового Яра). Оккупанты атакуют в направлении Торецк-Часов Яр, используя преимущественно небольшие пехотные группы и время от времени делают механизированные атаки.

По мнению военных аналитиков, предположение Волошина о том, что российские войска пытаются атаковать южный фланг Часового Яра из района Торецка, заслуживает внимания.

Если российским войскам удастся развить больший выступ в направлении Шумы-Южное-Северное-Торецк, то они смогут более реально угрожать Часовому Яру с юга.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец связал российские усилия на Торецком направлении с попытками прорваться на Покровское направление (также известное как Авдеевское направление или район к западу/юго-западу от Торецка).

Машовец отметил 2 июля, что российские войска усилили атаки на Торецк за последние 24 часа и что российская Центральная группировка войск (командование которой также несет ответственность за российские войска, атакующие к западу от Авдеевки) развернула дополнительные батальоны и штурмовые роты вблизи Торецка для поддержки наступательных операций.

Машовец отметил, что оперативные факторы на Торецком направлении "напрямую связаны" с Авдеевским направлением, и оценил, что российские войска Центральной группировки войск пытаются перекрыть украинские позиции вдоль дороги Н-32 Покровск-Константиновка (основная украинская наземная линия связи, которая обеспечивает украинские войска в Торецке).

Наблюдения Машовца и Волошина относительно перспектив российских наступательных операций под Торецком отражают заметную динамику боевых действий - российское командование, возможно, решило активизировать наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам гибкую точку отхода, из которой они могут наступать либо на север в направлении Часового Яра, либо на запад/юго-запад в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут наступления российское командование считает более перспективным.

"Очевидное решение наступать под Торецком подчеркивает, что российское командование, возможно, планирует операции с большей дальновидностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда настаивало на проведении непоследовательных наступательных операций на не связанных между собой участках фронта. ﻿﻿

Способность российского командования фактически реализовать эти оперативные планы, однако, зависит от тактических действий войск в районе Торецка и их способности использовать тактические успехи для оперативно значимых прорывов" , – говорится в отчете.

Как ранее отмечал ISW, основная концентрация российских войск в районе Торецка сформирована из низкоквалифицированных сил Донецкой народной республики (ДНР) и территориальных войск, которым, вероятно, будет сложно должным образом осуществлять атаки, особенно учитывая то, что Украина получит дополнительную военную помощь в течение следующих недель и месяцев.

Ключевые выводы ISW за 2 июля