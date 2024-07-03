Россия за сутки потеряла около 1200 военных и 16 танков – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1180 военных, 16 танков, 57 артиллерийских систем, 27 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили: