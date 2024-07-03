Россия за сутки потеряла около 1200 военных и 16 танков – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1180 военных, 16 танков, 57 артиллерийских систем, 27 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 546270 (+1180) человек,
- танков ‒ 8123 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15583 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 14712 (+57) ед,
- РСЗО – 1115 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 876 (+2) ед,
- самолетов – 360 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11668 (+27),
- крылатых ракет ‒ 2336 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19850 (+63) ед,
- специальной техники – 2464 (+12).