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Россия за сутки потеряла около 1200 военных и 16 танков – Генштаб

Россия за сутки потеряла около 1200 военных и 16 танков – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1180 военных, 16 танков, 57 артиллерийских систем, 27 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 546270 (+1180) человек,
  • танков ‒ 8123 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15583 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 14712 (+57) ед,
  • РСЗО – 1115 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 876 (+2) ед,
  • самолетов – 360 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11668 (+27),
  • крылатых ракет ‒ 2336 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19850 (+63) ед,
  • специальной техники – 2464 (+12).

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