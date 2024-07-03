В Госдепе назвали условие для расширения разрешения Украине на удары по РФ
Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине разрешат вести огонь на большее расстояние. Об этом заявил помощник Госсекретаря по Европе Европы Джеймс О'Брайен, сообщает Голос Америки.
По словам О'Браяна, сейчас РФ теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских мощностей вблизи границ.
"Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", – ответил О'Брайен во время слушаний.
Он добавил, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острейшей необходимости".
"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности, – ред.), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии – ответил О'Брайен во время слушаний в Конгрессе.