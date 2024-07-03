Оккупанты утром запустили "Шахеды" – Воздушные силы

Утром 3 июля русские войска запустили ударные беспилотники Shahed по Украине.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсона в направлении Николаева в 7:08.

В 7:40 военные сообщили о группе ударных БПЛА из Николаева в направлении Кировоградской области.

Обновление в 8:15

Группа ударных БПЛА из Кировоградской в направлении Днепропетровской области. Группа ударных БПЛА из Херсона курсом на Днепропетровщину.

8:47 Днепр - группа ударных БпЛА в направлении города с запада.

Новость обновляется.