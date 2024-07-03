Генштаб: На фронте за сутки почти 160 столкновений, оккупанты активизировались под Торецком

За прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Оккупанты значительно активизировались на Торецком направлении – произошло 32 атаки на Силы обороны.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 3 июля.

По уточненной информации, за вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 45 авиационных ударов (задействовал 67 КАБ), совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов в частности в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка Харьковской области; Райгородок, Спорное, Нью-Йорк, Большая Новоселка, Екатериновка и Отрадное Донецкой области; Марфополь на Запорожье; Ингулец, Николаевка и Токаревка Херсонской области.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении количество боестолкновений в сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки – там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиново, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки – провел там более половины своих атак.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил три штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области. На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение у Работино на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все четыре атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили состав боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.