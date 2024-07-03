Новый министр обороны Нидерландов заверил в сохранении помощи Украине

Министр обороны в новом правительстве Нидерландов, которое официально начало работу, заверил в сохранении поддержки Украины. Об этом заявил в официальном X (Twitter) министр обороны Рубен Брекельманс, сообщает Европейская правда.

Твит Брекельманса стал ответом на поздравления с назначением на должность от украинского министра обороны Рустема Умерова.

Thank you @rustem_umerov for your warm words.

???????? remains committed to support ???????? as much as we can, for as long as needed.

We & our allies stand united in our resolve to return peace & security to #Ukraine.

I look forward to strengthening our cooperation and meeting you soon! https://t.co/O5FCKoP9oH — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) July 2, 2024

"Нидерланды остаются преданными поддержке Украины настолько, насколько смогут, и так долго, как будет необходимо. Мы и наши союзники объединены в решимости вернуть в Украину мир и безопасность" , – написал Рубен Брекельманс.

Он добавил, что ожидает укрепления сотрудничества и будет ждать встречи с Умеровым.

Министр обороны Рубен Брекельманс, напомним, является представителем либеральной политисили предыдущего премьера Марка Рютте VVD.

Как известно, 2 июля новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и другие члены правительства приняли присягу. По итогам коалиционных договоренностей, важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой "Партии свободы" Вилдерса.

Также во вторник стало известно, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.