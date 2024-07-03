Китайские банки покидают Московскую биржу из-за санкций – СМИ

Крупные игроки биржевых торгов китайским юанем - китайские банки, которые продолжают работать с Россией - покидают Московскую биржу, попавшую под санкции США. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на биржевую статистику, сообщает Экономическая правда.

Как пишет издание, за последние две недели на торгах китайской валютой было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей - самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Одновременно резко вырос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей - на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку 200 млрд рублей в день.

Это означает, что потоки юаней, которые льются в Россию за проданную в Китай нефть, уходят с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми были остановлены 13 июня.

Участники рынка из Китая - главные поставщики юаньовой ликвидности - несут риски попадания под вторичные санкции США, поскольку Мосбиржа внесена в SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции, поясняет аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В ЦБ уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро. Скорее всего, китайские банки постепенно будут сворачивать операции с Московской биржей и Национальным клиринговым центром, который также попал под санкции, рассказывал Bloomberg близкий к Центробанку источник.

Напомним, в июне США существенно расширили санкционный список в отношении России, включив в него сотни новых позиций, в том числе Московскую биржу, которая в результате была вынуждена объявить о приостановке торгов долларом США и евро с 13 июня.

Как следствие влияния санкций, наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос. 12 июня по состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составляло 120 рублей за доллар, а второй – 125 рублей за евро.

В некоторых банках, в определенный момент, курс американского доллара доходил до 200 рублей.

Официальный курс доллара по данным Центрального Банка РФ составлял 89,02 рубля, а евро - 95,74 рубля.

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.