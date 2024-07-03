Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на идею о прекращении огня

Предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "прекращении огня" для начала переговоров с РФ не понравилось президенту Украины Владимиру Зеленскому﻿. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в интервью Die Weltwoche, сообщает Деловая столица.

Венгерский политик считает, прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров.

"У него (Зеленского — ред.) были некоторые сомнения относительно этого. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте подумаем, давайте подумаем об этом…У него в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине.

Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои границы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить" , — отметил Орбан. ﻿

Напомним, вчера во время визита в Киев Орбан предложил Зеленскому подумать о возможности прекращения огня на фронте для ускорения переговоров с Россией.