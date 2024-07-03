В Белом доме убеждают, что Байдену не нужен тест на интеллект

Президент США Джо Байден может восстановиться после неудачных теледебатов и ему не нужно проходить тест на умственные способности. Об этом на брифинге 2 июля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Лига.net.

"Он знает, как вернуться" , – сказала она, добавив, что ранее медицинская команда президента признала: когнитивный тест для 81-летнего Байдена "не оправдан, в нем нет нужды".

"Я достаточно регулярно общаюсь с ﻿президентом – я вижу сильного и решительного президента, который хочет и может работать от имени американского народа" , – сказала Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что Байден действительно был болен во время дебатов. По ее словам, у него до сих пор болит горло.

Напомним, выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.