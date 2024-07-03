FT: ЕС хочет ввести пошлину на дешевые товары из китайских магазинов

Европейский Союз разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, включая Temu, Shein и AliExpress. Об этом сообщает Financial Times, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По информации источников издания, в конце этого месяца Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать беспошлинно.

Согласно действующим правилам ЕС, посылки, приобретенные онлайн из стран, не входящих в ЕС, не облагаются таможенными пошлинами, если их стоимость составляет менее 150 евро.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС из-за рубежа прибыло два миллиарда посылок с заявленной стоимостью менее 150 евро. Еврокомиссия отмечает, что "огромные объемы электронной торговли испытывают таможенные органы на прочность".

В статье FT говорится, что ЕС обсуждает отмену ограничения в рамках проекта таможенной реформы, предложенного Еврокомиссией в мае 2023 года, но теперь он может попытаться ускорить его принятие, чтобы противостоять всплеску дешевого импорта.

Критики Shein и Temu в Соединенных Штатах уже жаловались на то, что они используют освобождение от импортной пошлины, чтобы подорвать позиции конкурентов и избежать таможенных проверок своей продукции. Такая практика позволяет обеим компаниям предлагать покупателям по всему миру платья всего за 8 долларов и умные часы за 25 долларов.