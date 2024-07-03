Украина получила более 2 млрд долларов от МВФ – это пятый транш

Украина в среду, 3 июля, получила пятый транш от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Лига.Финансы.

"Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ. Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей" , — прокомментировал Шмыгаль получение денег Украиной.

Министерство финансов указало, что следующие меры, которые Украина должна будет принять к пятому пересмотру, определены в обновленном меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. Среди них – продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

"За 14 месяцев функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже четыре просмотра, что позволило привлечь около $7,6 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд. Мы продолжаем активно работать над проведением совместно определенных реформ по программе, что способствует обеспечению макрофинансовой стабильности и создает условия для дальнейшего восстановления и развития экономики Украины на пути вступления в ЕС" , — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года. Второй транш составил $890 млн (июнь 2023 года), третий транш — $900 млн (декабрь 2023 года), четвертый транш — $880 млн (март 2024 года).