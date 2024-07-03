США еще не решили, какую сумму передадут Украине от доходов с активов РФ – Politico

Соединенные Штаты пока не определили сумму выплат Украине, которая будет совершена за счет доходов с замороженных активов России. Эта тема станет главной на сегодняшних переговорах глав казначейств стран G7. ﻿Об этом сообщает Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились, что каждый из них направит Украине свой кредит, который будет погашен за счет ежегодной прибыли, получаемой от иммобилизованных российских активов к концу года. Но Вашингтону еще предстоит решить, какую сумму он может выделить, сказал один из чиновников ЕС, получивший анонимность для обсуждения деликатных переговоров.

При этом США необходимо получить одобрение Конгресса. Но у законодателей нет особого желания привлекать их к этому процессу, поскольку противодействие республиканцев может затянуть его до конца года.

В свою очередь Евросоюз предложил несколько вариантов, чтобы ограничить риски Вашингтона.

"Однако технократы могут сделать лишь очень многое - их политические хозяева имеют окончательное право решать, сколько каждая страна может дать Украине" , - сообщает издание.

Замороженные активы РФ

21 мая 2024 года Европейский Союз принял решение об использовании части средств, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Большинство средств (90%) будет направлено в Европейский фонд мира. Эти средства будут использованы для закупки вооружения и военной техники для Украины. Остальные 10% будут направлены на восстановление экономики и инфраструктуры страны.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов на помощь Украине.