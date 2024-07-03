Разведчики ГУР ударили по логистике РФ: уничтожили более десяти единиц техники

Разведчики Главного управления разведки атаковали FPV-дронами логистику войск РФ, уничтожив более десяти единиц техники оккупантов.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на фронте за сутки испепелили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники московитов. Результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью fpv-дронов продолжается" , – говорится в сообщении.

Также в разведке опубликовали видео, на которых дроны-камикадзе атакуют российскую технику.