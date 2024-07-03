ПВО сбила 5 ракет и 6 беспилотников – Воздушные силы
Утром российские войска ударили по Украине ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили 11 воздушных целей.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"Утром 3-го июля 2024 года противник нанес удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа Shahed. Основное направление удара - Днепропетровщина", - говорится в сообщении.
Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей:
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136";
- 1 БПЛА ОТР "Орлан-10".