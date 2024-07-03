В Госдепе США прокомментировали предложение Орбана о перемирии в Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали предложение от премьера Венгрии Виктора Орбана во время его визита в Украину о безотлагательном перемирии, которое есть во всех пророссийских "мирных планах".﻿ Об этом на брифинге в Вашингтоне говорил представитель Государственного департамента Ведант Пател, сообщает Европейская правда.

Представителя Госдепа спросили, не обеспокоены ли в его ведомстве тем, что это предложение со стороны премьера Венгрии свидетельствует о расколе в НАТО.

"Мы (США) и НАТО четко дали понять, что на самом деле существует только одно решение, и это то, что Россия просто должна покинуть украинскую территорию" , – подчеркнул Пател.

На уточняющий вопрос, что поскольку это отличная позиция от той, которую изложил Орбан, не обеспокоены ли в Госдепе тем, что это демонстрирует разногласия с Венгрией, он указал, что оставляет право "соответствующим странам говорить о своей политике".

"Но мы четко дали понять нашим партнерам и союзникам, что любая страна, которая имеет влияние или играет определенную роль, должна прилагать все усилия для того, чтобы Россия полностью ушла из Украины" , – отметил Пател.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Зеленский в разговоре отверг предложенное им "перемирие" Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта.

Венгерский лидер во время визита в Киев заявил, что продвигал идею неотложного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

По словам Орбана, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку Украина имеет плохой опыт попыток перемирия с Россией.

Подобные перемирия "не были хорошими для Украины", пересказал его слова Орбан.