Украина и Норвегия согласовали продление "транспортного безвиза"

Украина и Норвегия согласовали возможность продолжения перевозок без разрешений.﻿ Об этом говорится в сообщении Минвосстановления, сообщает Экономическая правда.

Украина и Норвегия согласовали возможность выполнения перевозок украинскими перевозчиками без разрешений до 30 сентября 2024 года.

Отмечается, что в августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, на котором будет обсуждаться пролонгация "транспортного безвиза" с Норвегией на более длительный срок.

"Наша цель и задача - обеспечить возможность выполнять перевозки без разрешений для украинских перевозчиков в как можно большее количество стран" , - сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Упрощение грузовых перевозок возможно для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше.

Сообщается, что во время выполнения перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.