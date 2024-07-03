Зеленский "устал" от Шмыгаля и хочет его уволить – источники

Собеседники в окружении президента Владимира Зеленского рассказали, что он "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и вероятно планирует уволить его.﻿﻿ Об этом рассказали информированные собеседники в команде Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет...

Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться" , – рассказал источник.

Другой высокопоставленный собеседник УП рассказал, что это уже "второе мероприятие на увольнение Шмыгаля за последние два месяца".

По словам источников, заменить Шмыгаля могут первым вице-премьером-министром Украины - министром экономики Юлией Свириденко.

Также рассматривают, экс-главу Минрегиона бывшего председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева. Однако, относительно его кандидатуры есть сомнения. Особенно после расследования УП о его связи с директором НАБУ Семеном Кривоносом.